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Победителей селфи-марафона Крымской весны ждут интересные подарки

Общество, 15:27 16 марта 2019

Скриншот участников селфи-марафона в Instagram | Фото: Скриншот участников селфи-марафона в Instagram

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Селфи-марафон стартовал на Крымской весне в Тюмени 16 марта. Принять участие может любой желающий, потребуется лишь смартфон и хорошее настроение.

На Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени установлены специальные баннеры, жителям предлагают сделать фото и выложить его в социальные сети. Ярко-красные баннеры привлеки внимание многих тюменцев: мамы фотографировались с детьми, спортсмены, принявшие участие в состязаниях на Крымской весне, делали снимки уже с медалями.

Все могут стать участниками селфи-марафона. Необходимо сделать табличку "Крым, я люблю тебя 72", к примеру, и выложить ее в своих аккаунтах в социальных сетях.

Как рассказала представитель координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения при дворце "Пионер" Надежда Кадеева, тот пользователь, чья фотография наберет больше всего лайков, получит специальный приз от организаторов - сертификат на творческий мастер-класс во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Сфотографироваться около баннеров можно 16 и 17 марта, победителей назовут 18 марта.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" ﻿

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