Тюменцы желают Крыму процветания, мира и добра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мира и добра, процветания и удачи, здоровья и любви желают крымчанам жители Тюмени, которые приходят на фестиваль "Крымская весна". Специальные стенды в рамках акции "Три цвета надежды" установлены на площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре.

Как рассказала агентству "Тюменская линия" куратор мероприятия Наталья Кузнецова, на празднике царит добрая атмосфера, на обеих площадках горожане активно участвуют в акции.

"Люди пишут только позитивные пожелания, подходят мамы с детьми, семьи, пожилые и молодые тюменцы. Чаще всего желают мира и процветания, кто-то пишет "скоро приеду, жди", а кто-то желает теплого моря и хорошей погоды. Стенды на одной стороне уже практически заполнены", - рассказала Наталья Кузнецова.

Свои пожелания горожане и гости Тюмени оставляют на специальных сердечках-наклейках, которые раздают волонтеры. Сами стенды двусторонние, поэтому места для пожеланий хватит всем, уверены организаторы.

Тюменка Галина Волошина, которая пришла на праздник вместе с внуком, написала на сердечке пожелания мира, процветания и добра.

"Крым очень люблю, я была там в 2015 и в 2017 годах, ездили вместе с детьми и внуками, очень понравилось. Мы посмотрели Алушту, Феодосию, Ялту и Севастополь. В этом году обязательно поедем", - поделилась она.

Добавим, до 18 часов 16 марта и с 12 до 18 часов 17 марта волонтеры будут находиться у стендов с надписью #трицветанадежды, а любой горожанин сможет не только написать свое пожелание жителям Крыма, но и сфотографироваться на фоне арт-объектов.

Любовь Голышева