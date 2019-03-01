Тюменцы посвящают "Крымской весне" свои спортивные победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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168 любителей и ценителей спорта и здорового образа жизни в Тюмени сыграют в хоккей на валенках на фестивале "Крымская весна" 16 марта.

Соревнования проходят в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Тюмени на корте детско-юношеской спортивной школы "Рубин".

Команды соревнуются в дух подгруппах. С утра в борьбу за победу вступили девять команд муниципальных учреждений. Во второй половине дня к празднику присоединились 12 команд городских департаментов и управ Калининского, Ленинского, Восточного и центрального округов. В каждой команде - по восемь игроков, непосредственно в игре участвуют пять, в том числе девушки – это обязательное условие. Главным судьей соревнований выступил директор спортшколы "Рубин" Владислав Чураков.

В первой подгруппе лидеры уже определились. Уверенную победу одержали сотрудники Тюменского городского имущественного казначейства. "У нас было четыре игры. Во всех мы лидировали. Причем победы были все убедительные, не в одно, а в три-пять очков, - улыбается участница команды Наталья Анфилофьева. – Мы очень рады, что у нас все получилось! Сегодня в стране праздник в честь пятилетия присоединения Крыма к России и свою спортивную победу мы посвящаем этому замечательному событию!".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе место в соревнованиях занял Городской многопрофильный центр. Третье досталось Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени. Команда Административно-хозяйственного управления на четвертом месте. "Участие в таких соревнованиях полезно для здоровья, и коллективный дух вырабатывается. У нас отлично играла Катерина Гусарева, проявила себя и как защитник, и как нападающий. Выиграть сегодня не удалось - от бронзового призера нас отделяет одно очко. Но настроение это не портит. Отличный день, хороший праздник. Спасибо болельщикам за поддержку!", - делится впечатлениями Дмитрий Игнатов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поддержать свои команды многие сотрудники пришли семьями. Те из взрослых, кто не играет, на свободной площадке пробуют свои силы и ловкость в умении удержать шайбу. Дети передышки между играми используют для того, чтобы с клюшкой ворваться на поле и погонять шайбу, как папы и мамы. "Настроение у всех приподнятое сегодня. Отличный получился спортивный праздник. Вдвойне приятно, что он совпал с фестивалем "Крымская весна", - отвлекаясь от разминки, говорит Елена Хмелева из команды управы Калининского округа. В Крыму я пока не была, но очень хочу туда поехать, чтобы все увидеть собственными глазами".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Настроение у всех отличное сегодня! Молодцы организаторы! Людей много, зрители очень болеют за свои команды и соперников, всем голам аплодируют, морально поддерживают игроков!, – отметил сотрудник детского морского центра "Алые паруса" Алексей Сиваков. Сегодня он угощает участников фестиваля бесплатным чаем с булочками и сушками и всем, кто подходит к палатке, советует обязательно сходить на основные площадки, где можно научиться вязать морские узлы, посмотреть концерты и отлично отдохнуть.

Татьяна Тихонова