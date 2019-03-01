Распробовать Крым на вкус смогли тюменцы на фестивале

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Об истории и традициях Артека рассказали тюменцам на «Крымской весне»

Многонациональная крымская кухня, вобравшая в себя вековые кулинарные традиции многих народов и стран, способна восхитить любого гурмана, поскольку славится многообразием вкусов. В этом могут убедиться гости фестиваля "Крымская весна", который продолжается в Тюмени.

"Сегодня мы угощаем тюменцев традиционной татарской выпечкой - чак-чаком, эчпочмаками, лепешками кыстыбый, чебуреками с говядиной и бараниной. Татары - коренные жители Крыма, они соседствовали с европейцами, со Средиземноморьем, и это, конечно же, отразилось на местной кухне, разумеется, с учетом мусульманских кулинарных традиций", - рассказал обозревателю "Тюменской линии" представитель кондитерской-кулинарии "Дуслык" Дамир Айзатуллов. "Дуслык" в переводе с татарского означает - дружба.

По словам Дамира Айзатуллова, татарская выпечка с крымским колоритом пользуется большим спросом у гостей тюменской "Крымской весны". Запасы медового десерта чак-чак, например, подошли к концу примерно через полтора часа после открытия фестиваля. Пришлось срочно заказывать дополнительную партию.

Свой вклад в праздник крымской кухни внесла и общественная организация тюменской узбекской диаспоры "Ватан". Главным украшением на ее столе стал, конечно, плов. Это популярнейшее блюдо - основа основ не только тюркской, но и крымской кулинарной школы. Самса с тыквой или бараниной, картофелем или зеленью, ароматные сухофрукты, орехи - тоже желанные гости на крымском столе.

"Россия - многонациональная страна, и мы очень рады участвовать в "Крымской весне". Именно благодаря дружбе и общению множества народов наша общая российская кухня - наверное, самая разнообразная и вкусная в мире", - считает член организации "Ватан", руководитель ансамбля узбекского народного танца "Бахор" Алина Трояновская.

Евгений Бабенко