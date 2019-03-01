Об истории и традициях Артека рассказали тюменцам на "Крымской весне"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Познакомиться с возможностями международного лагеря Артек, окунуться в мир воспоминаний и написать письмо любимым вожатым могут тюменцы на празднике "Крымская весна". 16 и 17 марта на площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре работают необычные арт-объекты "Артековец сегодня - артековец всегда".

В основе инсталляции – девять кубов, на гранях которых представлены пейзажи Крыма и Артека, гимн лагеря, современные и ретро-фотографии достопримечательностей лагеря.

Как отметила куратор площадки Мария Котомина, арт-объект интересен не только тем тюменцам, которым когда-то посчастливилось побывать в Артеке, но и тем, кто только собирается поехать в Крым.

"Кубы – это ассоциации, которые вызывает у людей Артек и Крым. Подойдя к ним, горожане могут почувствовать атмосферу лагеря – это костры, брызги от волн, купающиеся дети и красивые пейзажи. Эти картинки видели дети, которые ездили в лагерь Артек. Есть также ретро-кубы, где можно узнать об известных людях, которые бывали в Артеке. Среди них Владимир Путин, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова", - рассказала она.

Помимо знакомства с лагерем и Крымом, у тюменцев также есть возможность подписать и отправить своим родным, друзьям и знакомым открытки с видами Артека. Те, кто уже бывал в лагере, могут адресовать их своим вожатым и друзьям. Порадовать красивой открыткой можно просто знакомых и родных. Для этого прямо на территории арт-объекта располагается специальный почтовый ящик.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из кубов – белого цвета. На нем гости фестиваля "Крымская весна" оставляют свои пожелания жителям полуострова и своим друзьям-артековцам.

Арт-объект "Артековец сегодня - артековец всегда" будет работать 16 марта до 18 часов, а 17 марта с 12 до 18 часов. Кроме того, в воскресенье у арт-объектов организаторы проведут несколько викторин. Лучшие знатоки истории Артека и Крыма получат сувениры с символикой лагеря. Здесь же будет находиться команда регионального оператора по направлению детей в детский центр "Артек" центра "Непоседы", специалисты которого расскажут о возможностях получить путевки.

Любовь Голышева