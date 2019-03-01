"Крымская весна" продолжается в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, продолжается на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени 17 марта.

Перед гостями фестиваля выступают тюменские творческие коллективы. Региональное агентство туризма и продвижения представляет гостям фестиваля "Крымская весна" туристический потенциал Крыма и Тюменской области.

Предприятия торговли приготовили для тюменцев блюда многонациональной крымской кухни, среди которых традиционная татарская выпечка - чак-чак, эчпочмаки, лепешки кыстыбый, чебуреки с говядиной и бараниной и другие.

На Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени установлены специальные баннеры, где жители фотографируются, потом они могут выложить фото в социальные сети и выиграть специальный приз от организаторов - сертификат на творческий мастер-класс во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Гости фестиваля сдают нормы ГТО и угощаются солдатской кашей. Блюдо приготовили по традиционному армейскому рецепту, в котором четко соблюдены пропорции гречки и тушенки.

На специальных стендах в рамках акции "Три цвета надежды" горожане оставляют пожелания крымчанам на сердечках-наклейках, которые раздают волонтеры. Сами стенды двусторонние, поэтому места для пожеланий хватит всем.

На фестивале тюменцы знакомятся с возможностями международного лагеря Артек. На площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре работают необычные арт-объекты "Артековец сегодня - артековец всегда".

На многочисленных интерактивных площадках жители и гости города, от мала до велика, фотографируются на память с хештегом Крымская весна72. В торговых рядах гости фестиваля могут приобрести памятные сувениры.

Праздник "Крымская весна" в Тюмени продолжается и обещает подарить жителям и гостям города массу позитивных впечатлений.

Евгений Бабенко