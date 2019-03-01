Воссоединение России с Крымом и Севастополем - величайшее историческое событие, считают депутаты облдумы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Воссоединение России с Крымом и Севастополем - величайшее событие в истории нашей страны. Об этом заявил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, общаясь с журналистами на фестивале "Крымская весна", который продолжается в Тюмени.

"Мы доказали, что можем выстоять, сохранить нашу сплоченность даже в условиях беспрецедентного внешнего давления на страну. Мы - сильная, по-настоящему великая держава, которая способна преодолеть любые трудности", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Еще до того, как Крым вошел в состав России, тюменцы активно поддерживали жителей полуострова, напомнил первый зампредседателя областного законодательного собрания. Депутаты Тюменской областной думы, как и многие другие жители области, перечисляли средства для поддержки крымчан.

"Наш регион тесно сотрудничает с Черноморским районом Крыма. Партия "Единая Россия" тоже активно оказывает помощь. В частности, в рамках партийного проекта "Новая школа" тюменские единороссы установили оборудование для детских игровых площадок в детском доме и двух детсадах", - рассказал Андрей Артюхов.

По мнению депутата Тюменской областной думы Владимира Ульянова, возвращение Крыма и Севастополя в состав России сыграло важную роль в укреплении безопасности нашей страны.

"Ни для кого не секрет, что полуостров Крым - это "непотопляемый авианосец", имеющий важнейшее стратегическое значение. За минувшие пять лет в Республику Крым было вложено много средств для решения накопившихся там проблем. И теперь даже западные журналисты признают, что после возвращения в Россию крымчане стали жить лучше", - отметил парламентарий в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Напомним, фестиваль "Крымская весна" продолжается в областной столице. Главные фестивальные площадки - Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени. Жители и гости города смогут больше узнать об истории и сегодняшнем дне Крыма, познакомиться с туристическими маршрутами по полуострову и нашему региону, отведать блюда многонациональной крымской кухни. Перед гостями фестиваля выступят тюменские творческие коллективы.

Евгений Бабенко