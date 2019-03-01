  • 17 марта 201917.03.2019воскресенье
  • USD65,4201
    EUR74,0686
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер юго-восточный

Воссоединение России с Крымом и Севастополем - величайшее историческое событие, считают депутаты облдумы

Общество, 13:38 17 марта 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Воссоединение России с Крымом и Севастополем - величайшее событие в истории нашей страны. Об этом заявил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, общаясь с журналистами на фестивале "Крымская весна", который продолжается в Тюмени.

"Мы доказали, что можем выстоять, сохранить нашу сплоченность даже в условиях беспрецедентного внешнего давления на страну. Мы - сильная, по-настоящему великая держава, которая способна преодолеть любые трудности", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Еще до того, как Крым вошел в состав России, тюменцы активно поддерживали жителей полуострова, напомнил первый зампредседателя областного законодательного собрания. Депутаты Тюменской областной думы, как и многие другие жители области, перечисляли средства для поддержки крымчан.

"Наш регион тесно сотрудничает с Черноморским районом Крыма. Партия "Единая Россия" тоже активно оказывает помощь. В частности, в рамках партийного проекта "Новая школа" тюменские единороссы установили оборудование для детских игровых площадок в детском доме и двух детсадах", - рассказал Андрей Артюхов.

По мнению депутата Тюменской областной думы Владимира Ульянова, возвращение Крыма и Севастополя в состав России сыграло важную роль в укреплении безопасности нашей страны.

"Ни для кого не секрет, что полуостров Крым - это "непотопляемый авианосец", имеющий важнейшее стратегическое значение. За минувшие пять лет в Республику Крым было вложено много средств для решения накопившихся там проблем. И теперь даже западные журналисты признают, что после возвращения в Россию крымчане стали жить лучше", - отметил парламентарий в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Напомним, фестиваль "Крымская весна" продолжается в областной столице. Главные фестивальные площадки - Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени. Жители и гости города смогут больше узнать об истории и сегодняшнем дне Крыма, познакомиться с туристическими маршрутами по полуострову и нашему региону, отведать блюда многонациональной крымской кухни. Перед гостями фестиваля выступят тюменские творческие коллективы.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Артюхов , Владимир Ульянов , Крымская весна , облдума , площадь 400-летия Тюмени , Цветной бульвар

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:38 17.03.2019Воссоединение России с Крымом и Севастополем - величайшее историческое событие, считают депутаты облдумы
13:37 17.03.2019Акцию "Шаги до искусства" запускает молодежный театр "Космос"
12:59 17.03.2019Яичница и омлет могут быть опасны для сердца
12:20 17.03.2019Финалисты "Лидеров России" остались без экстремального забега