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Юные тюменцы встречают "Крымскую весну" в Музейляндии

Общество, 14:13 17 марта 2019

центра "Семья" | Фото: центра "Семья"

Подвижные игры, творческие мастер-классы и ароматный чай с крымскими травами и сладостями ждут юных тюменцев в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Детский центр "Музейляндия" второй день подряд принимает ребят со всей Тюменской области.

Как рассказали сотрудники центра "Семья", 16 марта на площадку приезжали воспитанники Дома социальной реабилитации "Борки" и ребята из стационара временного содержания центра. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводили игры на свежем воздухе и организовали флешмоб - малышам нужно было повязать на арт-объект, - велосипед, украшенный цветами, - яркую ленточку и загадать желание. Набегавшихся ребятишек угощали кашей двух видов, приготовленной на полевой кухне, чаем с крымскими травами и чак-чаком.

После этого подопечных центра "Семья" пригласили в Музейляндию, где на четырех мастер-классах их учили творить сувениры и подарки близким своими руками. К примеру, можно было сплести браслет дружбы из ярких шерстяных ниток в интересной технике или сделать линогравюру с изображением моря и парусника. Во время занятий детям рассказывали об истории Тюменской области и освоении Сибири.

Помимо ребят из Борков, площадку у музейного комплекса посетили юные тоболяки. 17 марта на мероприятии ждут всех желающих по адресу: ул. Советская, 63.

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Дарья Казакова

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