Тюменцы отпраздновали "Крымскую весну" футболом на снегу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Праздник "Крымская весна" продолжился в Тюмени на спортивной площадке школы № 26 17 февраля. Здесь команды из любителей здорового образа жизни и дворового футбола отметили пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сыграв в мини-футбол на снегу.

Принять участие в необычных соревнованиях вызвались сразу восемь команд - учащихся тюменских школ, спортивных клубов и просто любителей спорта. По словам организаторов, заявки поступали вплоть до начала матчей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Участники состязаний - не профессионалы, люди в возрасте от семнадцати лет и далее без ограничений. Соревнования проходят в формате два тайма по десять минут до двух поражений. Сегодня очень хорошая, солнечная погода, поэтому игра интересная и зрелищная", - поделился главный судья соревнований Олег Забокрицкий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Игра прошла в праздничной атмосфере, но с настоящим спортивным азартом. Первое место завоевала команда жителей района Дома обороны "Акведук". Учащиеся тюменской школы № 22 заняли втрое место. Бронзу получила команда "Метеор".

Для всех участников и победителей состязаний организаторы приготовили приятные памятные подарки, в том числе футболки с символикой фестиваля "Крымская весна". Кроме медалей и дипломов, победители соревнований получили также пригласительные билеты на чемпионат страны по биатлону, который пройдет в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в рамках праздника, посвященного пятилетию воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, в Тюмени второй день работают несколько интерактивных площадок, где для тюменцев приготовлено множество интересных мероприятий.

Для гостей праздника выступают творческие коллективы, тюменцы участвуют в конкурсах и викторинах. Желающие могут попробовать блюда многонациональной крымской кухни: чак-чак, эчпочмаки и многое другое.

В рамках мероприятия тюменцам рассказывают об известном крымском лагере "Артек", а также проходит селфи-марафон. Также на фестивале можно сдать нормы ГТО и бесплатно попробовать солдатской каши.

Николай Ступников