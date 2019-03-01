"Крымская весна": юные тюменцы поделились мечтами о море

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В музее Словцова можно увидеть уникальные полотна, изображающие древний Крым и события Крымской войны

Мастер-класс по скетчингу "Мечты о море" для всех желающих провели в молодежном театральном центре "Космос". Творческая встреча состоялась во время фестиваля “Крымская весна” 17 марта.

Скетчинг - это быстрый рисунок, который помогает отразить главную идею художника. Материалом может стать все, что угодно. На этот раз в качестве “холста” ребята использовали кофейные стаканчики, рассказала куратор театральных проектов МТЦ "Космос" и организатор мероприятия Виктория Заворотчева.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

“Мы решили провести акцию, чтобы напомнить людям о предстоящем лете, отпусках и отдыхе, возможно и на Черном море. Для скетчинга используем бумажные стаканчики для напитков. По окончании мастер-класса мы передадим их в кофейню центра “Космос” - кому-то из посетителей достанется кофе или чай в стакане с изображением пальм, чаек, моря, пляжа и добрыми пожеланиями”, - уточнила она.

“Я пожелала, чтобы жизнь была наполнена яркими красками, а еще чтобы все попали на наше выступление. У нас 30 марта в “Космосе” будет отчетный концерт по ирландским танцам”, - говорит участница мастер-класса Вика Трушникова,раскрашивая на стаканчике кораллы.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

“А мы напишем, чтобы каждый смог поехать на отдых к морю, чтобы у каждого была такая возможность”, - улыбаются Олеся Станкова и Милана Гадиева.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

По словам организатора Виктории Заворотчевой, подобные творческие мероприятия могут стать регулярными и будут проводиться в преддверии праздников, премьерных показов спектаклей или в честь каких-то областных и городских событий.

Татьяна Тихонова