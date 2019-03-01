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В музее Словцова можно увидеть уникальные полотна, изображающие древний Крым и события Крымской войны

Общество, 16:38 17 марта 2019

Тюменского музейно-просветительского объединения Автолитографии Константина Богаевского | Фото: Тюменского музейно-просветительского объединения

Редкие автолитографии уроженца Феодосии, художника Константина Богаевского и сцены Крымской войны 1853—1856 годов работы известного мариниста Алексея Боголюбова могут увидеть тюменцы в музейном комплексе имени И. Я. Словцова.

В амфитеатре комплекса выставлены на мольбертах 20 автолитографий, изображающие восточный Крым в древние времена, когда эта земля носила имя "Киммерия". Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" экскурсовод и методист Елена Рындина, альбом с этими работами был создан в 1922 году, через год он вышел в типографии и сразу стал библиографической редкостью. В фондах Тюменского музейно-просветительского объединения есть полная серия - именно ее выставили в рамках экспозиции "Бенефис одного художника. Константин Богаевский".

"Эту страну Киммерию Богаевский вместе со своим другом, художником и поэтом Максимилианом Волошиным буквально возродил из пепла и облек в романтический флер. Древний Крым предстает на этих листах почти фантастической страной. Когда на них смотришь, узнаешь места Крыма, но замечаешь, что пейзажи отчасти мифологизированны. Например, в автолитографии "Солнечный берег" отчетливо узнаются места рядом с Коктебелем, Кара-Даг. Создается ощущение, что художник сумел показать в двадцати полотнах всю историю, которая пронизывает полуостров", - пояснила Елена Рындина.

Помимо этого, Константин Богаевский заложил в свои творения философский смысл, он показал в них историю человеческой цивилизации. Последняя работа серии носит название Vanitas, в переводе с латыни "суета". В живописи это имя носит целый жанр, призывающий человека задуматься о вечном и напоминающий ему о быстротечности жизни.

Эта экспозиция - редкая возможность для тюменцев и гостей города увидеть автолитографии. Графика очень капризна, требует особых условий экспонирования и не любит прямой солнечный свет, поэтому работы выставляются буквально на пару дней.

Автолитографии Константина Богаевского Автолитографии Константина Богаевского Автолитографии Константина Богаевского Автолитографии Алексея Боголюбова Автолитографии Алексея Боголюбова ﻿

Вторая выставка автолитографий, но уже другого художника, Алексея Боголюбова, продлится до 25 марта. Шесть графических работ на тему Крымской войны 1853-1856 года, по словам экскурсовода, были созданы в качестве подарка императору Николаю I и вошли в альбом "Изображение действий Черноморского флота против турок". Презент так пришелся государю по вкусу, что он впоследствии заказал маринисту семь больших полотен из истории Крымской войны.

На двух листах - фрегат "Флора", атакованный сразу тремя турецкими пароходами. Находясь в боевом соприкосновении с противником несколько часов, парусный фрегат отразил все попытки неприятеля атаковать совместными силами и даже нанес повреждения флагманскому пароходу, чем вынудил его отказаться от боя и отойти. Удивительно, что получив за все время боя две надводные пробоины, фрегат "Флора" не имел ни раненых, ни убитых. Еще одним примечательным моментом, запечатленным художником, стал бой парохода "Владимир" с турецким "Перваз-Бахри". Это стало первым в истории столкновением паровых кораблей, в котором русские моряки одержали победу.

Особенность Боголюбова - в дотошном подходе к изображению кораблей. Художник сам был морским офицером, поэтому хорошо знал, как правильно выглядят пароходы, фрегаты и парусники. Для большинства его коллег по цеху изображение кораблей было очень сложным моментом, и Боголюбов многим из них приходил на помощь.

Увидеть уникальные полотна могут все желающие по адресу: ул. Советская, 63.

Дарья Казакова

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# искусство , картины , Крымская весна , музейный комплекс им , Словцова , художники

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