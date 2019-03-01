В музее Словцова можно увидеть уникальные полотна, изображающие древний Крым и события Крымской войны

Автолитографии Константина Богаевского | Фото: Тюменского музейно-просветительского объединения Автолитографии Константина Богаевского | Фото: Тюменского музейно-просветительского объединения

Редкие автолитографии уроженца Феодосии, художника Константина Богаевского и сцены Крымской войны 1853—1856 годов работы известного мариниста Алексея Боголюбова могут увидеть тюменцы в музейном комплексе имени И. Я. Словцова.

В амфитеатре комплекса выставлены на мольбертах 20 автолитографий, изображающие восточный Крым в древние времена, когда эта земля носила имя "Киммерия". Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" экскурсовод и методист Елена Рындина, альбом с этими работами был создан в 1922 году, через год он вышел в типографии и сразу стал библиографической редкостью. В фондах Тюменского музейно-просветительского объединения есть полная серия - именно ее выставили в рамках экспозиции "Бенефис одного художника. Константин Богаевский".

"Эту страну Киммерию Богаевский вместе со своим другом, художником и поэтом Максимилианом Волошиным буквально возродил из пепла и облек в романтический флер. Древний Крым предстает на этих листах почти фантастической страной. Когда на них смотришь, узнаешь места Крыма, но замечаешь, что пейзажи отчасти мифологизированны. Например, в автолитографии "Солнечный берег" отчетливо узнаются места рядом с Коктебелем, Кара-Даг. Создается ощущение, что художник сумел показать в двадцати полотнах всю историю, которая пронизывает полуостров", - пояснила Елена Рындина.

Помимо этого, Константин Богаевский заложил в свои творения философский смысл, он показал в них историю человеческой цивилизации. Последняя работа серии носит название Vanitas, в переводе с латыни "суета". В живописи это имя носит целый жанр, призывающий человека задуматься о вечном и напоминающий ему о быстротечности жизни.

Эта экспозиция - редкая возможность для тюменцев и гостей города увидеть автолитографии. Графика очень капризна, требует особых условий экспонирования и не любит прямой солнечный свет, поэтому работы выставляются буквально на пару дней.

Вторая выставка автолитографий, но уже другого художника, Алексея Боголюбова, продлится до 25 марта. Шесть графических работ на тему Крымской войны 1853-1856 года, по словам экскурсовода, были созданы в качестве подарка императору Николаю I и вошли в альбом "Изображение действий Черноморского флота против турок". Презент так пришелся государю по вкусу, что он впоследствии заказал маринисту семь больших полотен из истории Крымской войны.

На двух листах - фрегат "Флора", атакованный сразу тремя турецкими пароходами. Находясь в боевом соприкосновении с противником несколько часов, парусный фрегат отразил все попытки неприятеля атаковать совместными силами и даже нанес повреждения флагманскому пароходу, чем вынудил его отказаться от боя и отойти. Удивительно, что получив за все время боя две надводные пробоины, фрегат "Флора" не имел ни раненых, ни убитых. Еще одним примечательным моментом, запечатленным художником, стал бой парохода "Владимир" с турецким "Перваз-Бахри". Это стало первым в истории столкновением паровых кораблей, в котором русские моряки одержали победу.

Особенность Боголюбова - в дотошном подходе к изображению кораблей. Художник сам был морским офицером, поэтому хорошо знал, как правильно выглядят пароходы, фрегаты и парусники. Для большинства его коллег по цеху изображение кораблей было очень сложным моментом, и Боголюбов многим из них приходил на помощь.

Увидеть уникальные полотна могут все желающие по адресу: ул. Советская, 63.

Дарья Казакова