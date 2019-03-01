Гости "Крымской весны" узнали, как отдохнуть в Крыму и Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Туристический потенциал Крыма и Тюменской области представляет гостям фестиваля "Крымская весна" агентство туризма и продвижения Тюменской области.

"На фестивальной площадке, расположенной на Цветном бульваре, мы рассказываем тюменцам о возможностях отдохнуть в Крыму. Это удивительный край, где есть море, прекрасная природа, замечательные вина и кухня", - сообщила сотрудница агентства Мариетта Матевосян.

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым включает более 780 объектов, 425 пляжей и способен принять более 150 тыс. гостей. В 2018 году с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой воспользовались более 3,5 млн легковых и грузовых автомобилей. Международный аэропорт Симферополь в 2018 году обслужил более 5,1 млн пассажиров. В Крыму проводят спортивные и музыкальные фестивали, фестивали вина и гастрономии, а также предлагают этногастрономические маршруты и научно-образовательные экспедиции. В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 млн человек. Среди них немало жителей Тюменской области.

"Один из интереснейших крымских туристических маршрутов называется "Винными дорогами". Все мы знаем, что Крым славится своими виноградниками и вином. Гостям Республики Крым предлагают также интереснейшие историко-культурные туристические программы", - отметила Мариетта Матевосян.

Кроме того, фестиваль "Крымская весна" стал для агентства по туризму и продвижению Тюменской области очередным поводом напомнить землякам о богатейших возможностях для отдыха на родной тюменской земле.

"Древняя столица Сибири Тобольск, Ялуторовский острог, горячие источники, охота и рыбалка - далеко не полный список вариантов интересного отдыха по-тюменски, которые привлекают не только жителей нашего региона, но и гостей со всей России и из-за рубежа", - подчеркнула сотрудница агентства.

В 2018 году Тюменская область впервые вошла в десятку регионов с высокими темпами развития туризма. По данным рейтинга Министерства культуры России по развитию туризма в субъектах Российской Федерации, регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 31 на 7 место. Кроме того, регион впервые вошел в "золотую двадцатку" лидеров Национального туристического рейтинга. Туристско-экскурсионный поток составил более 3 млн 77 тыс. человек.

Тюменская область - координатор национального туристического проекта "Императорский маршрут", который объединяет 14 регионов страны, и активный участник проекта "Моя Россия". В 2018 году Тюменскую область по "Императорскому маршруту" посетили 660 детей из 15 регионов России. В 2019 году по проекту "Моя Россия" Тюменскую область посетят 2 тыс. человек.

Туризм - улица с двусторонним движением, считает Мариетта Матевосян. Поэтому в 2018 году туристический потенциал Тюменской области был представлен в Крыму. В результате Республика Крым вошла в проект "Императорский маршрут".

"Туризм объединяет людей. А фестиваль "Крымская весна" вновь объединил множество тюменцев", - убеждена Мариетта Матевосян.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко