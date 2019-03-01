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Александр Логинов помог сборной России завоевать бронзу на чемпионате мира

Спорт, 11:45 17 марта 2019

biathlonrus.com/ | Фото: biathlonrus.com/

Биатлонисты сборной России заняли третье место в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, сообщает Союз биатлонистов России.

В составе россиян в гонке приняли участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Россияне совершили невероятный рывок на пьедестал, отыграв по ходу эстафеты более минуты отставания от призовой тройки.

Маленький спортивный подвиг совершил на своем этапе тюменец Александр Логинов, сумевший поднять команду с восьмого места на третье. При этом впервые в этом сезоне он не использовал ни одного дополнительного патрона на решающем этапе эстафеты. Уверенную победу в гонке одержали норвежцы. Серебро досталось сборной Германии.

За день до окончания чемпионата мира в активе сборной России уже две медали: серебро и бронза. Этот результат можно считать одним из лучших в последние годы, так как с 2011 года наша команда никогда не выигрывала более двух наград на чемпионате мира.

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# Александр Логинов , биатлон , чемпионат мира по биатлону

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