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О профилактике туберкулеза расскажут по горячей линии

Общество, 17:16 18 марта 2019

clickondetroit.com | Фото: clickondetroit.com

Горячая линия по вопросам профилактики туберкулеза пройдет в региональном Роспотребнадзоре с 18 по 29 марта, сообщает ведомство.

Получить консультации специалистов можно по телефону 8 904 492 92 30.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница 9 - 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

В муниципальных районах области также организована работа горячей линии. Телефоны здесь.

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# горячая линия , туберкулез , Управление Роспотребнадзора

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