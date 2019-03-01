Сборная опорного вуза победила в спортивном ориентировании

| Фото: "Спортивное ориентирование" во ВКонтакте | Фото: "Спортивное ориентирование" во ВКонтакте

Команда юношей ТИУ признана победителем в спортивном ориентировании в зачет XXIV спартакиада вузов Тюменской области в биатлонном центре "Жемчужина Сибири" 16-17 марта, сообщает вуз.

В соревнованиях приняли участие студенты ТИУ, ТюмГУ, ТюмГМУ и ТВВИКУ.

За опорный вуз выступали Антон Ващенко, Александр Скребнев, Сергей Харебин, Александр Шабалин.

В программе соревнований было две дистанции: на маркированной трассе в первый день, и в заданном направлении второй день.

В первый день соревнований весь мужской пьедестал оказался за командой ТИУ: Антон Ващенко, 1 место, Александр Шабалин стал вторым и Александр Скребнев - третий. Однако на следующий день ситуация резко изменилась. Медаль смог завоевать только один представитель университета — Александр Скребнев - 1 место.

В мужском первенстве Тюменский индустриальный университет достиг наилучшего результата, заняв 1 место. В женском первенстве верх одержала команда ТюмГУ.