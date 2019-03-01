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Прокуратура ограничила доступ к сайтам по продаже фальшивых удостоверений

Происшествия, 18:32 18 марта 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

107 интернет-ресурсов по продаже фальшивых удостоверений заблокировано по искам ишимской прокуратуры, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга Интернета были выявлены сайты и интернет-страницы по продаже различных фальшивых документов. Среди них поддельные удостоверения депутатов, сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, паспорта, военные билеты, дипломы, аттестаты, больничные листы и медицинские книжки. Кроме того, фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки для незаконного получения кредита или ипотеки в банке.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Доступ к противоправным ресурсам заблокирован.

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# Интернет , прокуратура , сайты

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