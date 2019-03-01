Тюменцы и тоболяки предпенсионного возраста освоят новые профессии по стандартам WorldSkills

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программы повышения квалификации в сфере малярных и декоративных работ, физкультуры, спорта и фитнеса, а также профессиональное обучение медицинскому и социальному уходу за счет средств федерального бюджета стали доступны для жителей Тюменской области предпенсионного возраста.

18 марта они стартовали на базе Тобольского медколледжа, Западно-Сибирского государственного колледжа и в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Это стало возможным благодаря проекту союза WorldSkills Russia по созданию в регионах Центров опережающей подготовки (ЦОП). В регионе ЦОП разместится на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", является бесплатной для россиян и рассчитана на шесть лет.

Как рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская, программа стартовала в семи пилотных регионах России, а с 5 апреля она охватит все области страны. В Тюменской области стали пилотными шесть колледжей и техникумов. До 20 марта, помимо вышеназванных, запустятся компетенции "Кондитерское дело", "Флористика", "Туризм", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". После завершения пилотного проекта увеличится как выбор специальностей, так и количество площадок для переподготовки.

Любой желающий, находящийся в предпенсионном возрасте (женщины 1964-1966 годов рождения и мужчины 1959-1961 годов рождения), с 5 апреля на сайте www.50plusworldskills.ru сможет подать заявку, пройти тестирование и выбрать организацию с интересующей его рабочей специальностью. Есть возможность выбрать удобный график обучения – вечерний, в выходные дни, с отрывом или без отрыва от работы. Всего до конца 2019 года по всей стране намерены обучить около 25 тыс. предпенсионеров. Все они получат не только документ об образовании, но и скиллс-паспорт.

Светлана Крайчинская считает, что работа со взрослым поколением будет большим стимулом для преподавателей. "Такое обучение отличается тем, что это особая профессиональная среда, они начинают обмениваться опытом. Это хороший потенциал и для образовательных организаций, так как в итоге можно кого-то из взрослых студентов можно будет привлечь в качестве преподавателей", - сообщила эксперт.

Дарья Казакова