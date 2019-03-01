Тюменца осудили на восемь лет за посылку с наркотиками

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Мужчину, виновного в незаконном сбыте наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2016 года житель Лабытнанги заказал гашиш и героин у знакомого из Тюмени. Наркотики общей массой более 300 гр. были скрыты в двух пачках с мукой и упакованы в почтовую коробку, в которой для отвода глаз находились еще две пачки с настоящей мукой и две с крупой. Через транспортную компанию в Лабытнанги на имя заказчика было отправлено четыре почтовых коробки, в одной из которых были наркотики.

Мужчина получил посылки и погрузил их в автомобиль под управлением коллеги. По дороге он хотел спрятать в поле опасные вещества, а потом их забрать. Когда мужчина в поле стал вскрывать содержимое посылки, он был задержан сотрудниками ФСБ.

Приговором суда получатель наркотиков был осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Тюменец же находился в розыске. За это время он женился и сменил фамилию. В августе 2018 года мужчину задержали.

Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.