Буйную мать осудят на Ямале за нападение на полицейского

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

31-летняя женщина, обвиняемая в применении насилия к сотруднику полиции, предстанет перед судом в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным ведомства, ночью 1 февраля в пос. Тазовский местная жительница распивала спиртное в гостях у приятельницы. При этом с ней находился ее девятимесячный ребенок. В гости заглянул брат хозяйки квартиры. Он обратил внимание на то, что плачущий малыш выглядит заболевшим. Мужчина сообщил об этом медикам.

Прибывшая по вызову фельдшер выездной бригады районной больницы осмотрела ребенка и приняла решение о его немедленной госпитализации. Однако мать воспротивилась этому, начала ругаться. Фельдшер сообщила о происходящем в отдел полиции.

Когда пришел инспектор ПДН, женщина стала вести себя еще более агрессивно. Она кинула в сторону сотрудницы полиции нож — он упал у ног. После злоумышленница не менее двух раз пнула потерпевшую. Все это время женщина нецензурно выражалась. В итоге ее удалось доставить в отдел полиции, а малыша направили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

"Информация о происшествии направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью защиты прав малолетнего ребенка и принятия профилактических мер к семье. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — заключили ямальские следователи.