  • 19 марта 201919.03.2019вторник
  • USD64,6694
    EUR73,3610
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Ялуторовске пожарные региона сыграли в хоккей

Спорт, 13:48 19 марта 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда 32 отряда ФПС по Тюменской области стала победителем турнира по хоккею среди подразделений в Ялуторовске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Турнир под лозунгом "За здоровый образ жизни" прошел в спортивном комплексе имени В. Ф. Альфера. На ледовой площадке встретились три команды: 24 ОФПС, 25 ОФПС и 32 ОФПС по Тюменской области.

Хозяева поля и 25 ОФПС открыли турнир. Они сыграли вничью 1:1, но по буллитам выиграли сотрудники 25 отряда. Во второй игре между командами 25 ОФПС и 32 ОФПС победу одержала команда 32 отряда со счетом 0:5. В третьей игре встретилась команда 32 отряда с хозяевами поля. Победу одержала команда сотрудников 32 отряда.

В итоге, одержав две победы над своими соперниками, команда 32 ОФПС по Тюменской области стала победителем турнира, второе место – 25 ОФПС и хозяева заняли третье место.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожарные , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 19.03.2019В Ялуторовске пожарные региона сыграли в хоккей
11:47 19.03.2019Волейболистки "Прибоя" лидировали на первенстве области
18:43 18.03.2019Около восьмидесяти человек присоединились к первому в Тюмени забегу parkrun
18:21 18.03.2019Сборная опорного вуза победила в спортивном ориентировании