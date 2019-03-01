В Ялуторовске пожарные региона сыграли в хоккей

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда 32 отряда ФПС по Тюменской области стала победителем турнира по хоккею среди подразделений в Ялуторовске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Турнир под лозунгом "За здоровый образ жизни" прошел в спортивном комплексе имени В. Ф. Альфера. На ледовой площадке встретились три команды: 24 ОФПС, 25 ОФПС и 32 ОФПС по Тюменской области.

Хозяева поля и 25 ОФПС открыли турнир. Они сыграли вничью 1:1, но по буллитам выиграли сотрудники 25 отряда. Во второй игре между командами 25 ОФПС и 32 ОФПС победу одержала команда 32 отряда со счетом 0:5. В третьей игре встретилась команда 32 отряда с хозяевами поля. Победу одержала команда сотрудников 32 отряда.

В итоге, одержав две победы над своими соперниками, команда 32 ОФПС по Тюменской области стала победителем турнира, второе место – 25 ОФПС и хозяева заняли третье место.