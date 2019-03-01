Прием заявок на соревнования "Кубок РТК: Тюмень" продлится до 27 марта

| Фото: из официальной группы «Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ» | Фото: из официальной группы «Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ»

Прием заявок на ежегодные региональные соревнования по робототехнике "Кубок РТК: Тюмень" продлится по 27 марта, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

В 2019 году соревнования пройдут в третий раз. Турнир пройдет по номинациям "Искатель", "Экстремал" и "Экстремал PRO". В первой номинации могут принять участие дети от 11 до 14 лет, в категории "Экстремал" — от 11 до 16 лет. В старшей номинации "Экстремал PRO" к участию допускаются лица от 17 лет и старше.

Выступать на соревнованиях можно как индивидуально, так и командой до 3 человек. Робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. Управление устройством осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей робота.

Заявки принимаются до 27 марта включительно. Желающие принять участие в соревнованиях могут потренироваться в прохождении трассы на полигоне Центра робототехники и АСУ по адресу: ул. Республики, 142, 2 этаж. В рамках открытия нового пространства коллективной работы "Точка кипения — Тюмень" 21 и 22 марта полигон будет работать с 10 до 14 часов.

Напомним, "Кубок РТК" — это робототехнические соревнования, проводимые Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). С 2017 года на территории Тюменской области проводятся отборочные соревнования на федеральный финал на собственном полигоне.

Узнать подробную информацию о соревнованиях и подать заявку на участие можно в официальной группе Центра робототехники и АСУ.