Самые сложные случаи глаукомы лечат в Тюмени

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512 жителей Тюменской области с глаукомой прооперировали в офтальмологическом отделении Областной клинической больницы № 1 за 2018 год, сообщает региональный департамент здравоохранения.

За 2017 год специалисты ОКБ № 1 провели 280 оперативных вмешательств. По статистике, глаукома – одна из основных причин слепоты: из 28 млн слепых в мире почти каждый пятый потерял зрение в связи с этим заболеванием.

В Областной клинической больнице № 1 к хирургическому лечению глаукомы подходят прогрессивно. Наличие собственного многопрофильного стационара и современного оборудования позволяют выполнять операции пациентам практически любого возраста и в самых осложненных случаях – с тяжелым сопутствующим соматическим статусом.

Недавно офтальмологи ОКБ № 1 помогли пациенту с серьезными осложнениями. У него была вторичная глаукома и отслойка сетчатки, которые могли привести к полной слепоте. Врачи выполнили сложнейшую операцию в несколько этапов. На последнем эксперты установили специальное дренажное устройство - клапан "Ахмеда" - для контроля внутриглазного давления. Благодаря помощи специалистов сейчас мужчина может видеть.

Врачи напоминают, глаукома относится к числу опасных заболеваний глаз, которые на начальной стадии протекают совершенно бессимптомно. Чаще всего болезнь развивается у людей старше 40 лет, признаками ее могут быть: ухудшение сумеречного и ночного зрения, радужные круги вокруг источников света, ощущение ложной слезы. Глаукома требует внимательного отношения и постоянного наблюдения у врача.