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На Ямале осудят женщину, пнувшую инспектора полиции

Происшествия, 14:21 19 марта 2019

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

32-летнюю жительницу Губкинского подозревают в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По информации ведомства, днем 6 марта в Губкинском в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его супруга, распивающая спиртное с подругами, ведет себя агрессивно. Он добавил, что при этом в квартире находится маленький ребенок.

С прибывшими полицейскими женщина повздорила. Она пнула старшего инспектора ПДН в ногу.

Обстоятельства преступления устанавливаются. "Информация о происшествии направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью защиты прав ребенка и принятия профилактических мер к семье", — сообщили ямальские следователи.

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# алкоголь , насилие , полиция , следователи , уголовное дело

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