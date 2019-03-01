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Андрей Манирко ответит на вопрос, зачем делать бесполезные вещи

Общество, 09:53 20 марта 2019

Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Открытая лекция Андрея Манирко "Зачем делать бесполезные вещи?" пройдет в Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта 2/1) 22 марта, начало в 19 часов 10 минут, сообщает пресс-служба заведения.

Мероприятие пройдет на русском языке и входит в блок открытых лекций "Цифровая культура и медийное производство". Слушатели, посетившие все лекции блока, получат сертификат SAS.

Андрей Манирко — дизайнер, методист и продюсер. Выпускник бакалаврской программы Бристольского университета (Великобритания), обладатель степени магистра Королевского колледжа искусств (Лондон, Великобритания). Со-основатель образовательного игрового проекта для детей Playtronica; основатель НИИ, серии междисциплинарных исследовательских воркшопов на стыке прикладной философии и дизайна.

Он продюсировал документальные фильмы для ведущих российских и иностранных телеканалов, прототипировал электронные устройства, разрабатывал учебные программы для детей, фасилитировал воркшопы для международных компаний. Работал куратором образовательной программы 2015/16 в Институте "Стрелка".

Лекция пройдет на русском языке. Вход свободный.

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# Андрей Манирко , лекция , Школа перспективных исследований

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