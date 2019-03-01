Житель Нижнетавдинского района похитил пенсию у знакомого

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионера, задержали в Нижнетавдинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение о краже денег у местного жителя. Полицейские задержали 42-летнего безработного мужчину. Он часто приходил к потерпевшему домой, помогал пенсионеру по хозяйству. В один из визитов, знакомые распивали спиртные напитки. 84-летний потерпевший продемонстрировал гостю свою пенсию и положил деньги на стол. Когда хозяин дома отлучился, злоумышленник положил 10 тыс. рублей себе в карман, после чего покинул дом.

К моменту задержания злоумышленник успел потратить деньги на алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело.