  • 19 марта 201919.03.2019вторник
  • USD64,6694
    EUR73,3610
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Житель Нижнетавдинского района похитил пенсию у знакомого

Происшествия, 18:43 19 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионера, задержали в Нижнетавдинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение о краже денег у местного жителя. Полицейские задержали 42-летнего безработного мужчину. Он часто приходил к потерпевшему домой, помогал пенсионеру по хозяйству. В один из визитов, знакомые распивали спиртные напитки. 84-летний потерпевший продемонстрировал гостю свою пенсию и положил деньги на стол. Когда хозяин дома отлучился, злоумышленник положил 10 тыс. рублей себе в карман, после чего покинул дом.

К моменту задержания злоумышленник успел потратить деньги на алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# деньги , кража , пенсионеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 19.03.2019Житель Нижнетавдинского района похитил пенсию у знакомого
16:32 19.03.2019Югорчанина осудят за изнасилование семнадцатилетней давности
14:21 19.03.2019На Ямале осудят женщину, пнувшую инспектора полиции
13:59 19.03.2019Тюменец расстрелял знакомых, чтобы не возвращать долг