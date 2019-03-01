Тюменские актеры составили конкуренцию Максиму Аверину, Юлии Пересильд и Елене Яковлевой

| Фото: ТБДТ | Фото: ТБДТ

Актеры Тюменского большого драматического театра Сергей Скобелев и Кристина Тихонова номинированы на лучшие роли национальной премии "Золотая маска". В шорт-лист также заявлены российские звезды.

В список претендентов на награду за лучшую мужскую роль вошли 13 артистов. В их числе и Сергей Скобелев, сыгравший главную роль в спектакле "Молодость". Бороться за лавры победителя придется с сильнейшими: среди номинантов актер Московского театра сатиры Максим Аверин, Андрей Бурковский из Центра им. Вс. Мейерхольда, актер "Гоголь-центра" Алексей Агранович и другие ведущие российские артисты.

Среди 12 конкуренток тюменской актрисы Кристины Тихоновой также немало звездных имен. На победу в номинации "Лучшая драматическая женская роль" претендуют актриса Центра драматургии и режиссуры Москвы Елена Яковлева, актриса Центра им. Вс. Мейерхольда Юлия Пересильд, актриса московского художественного театра им. А. П. Чехова Дарья Мороз и другие.

Тюмень претендует еще на три номинации. Жюри премии оценит работу режиссера Данила Чащина и труды художника Дмитрия Горбаса в постановке "Молодость".

Сам спектакль "Молодость", созданный по мотивам пьесы "Месяц в деревне" И. С. Тургенева, вошел в шорт-лист номинации "Спектакль большой формы". За награду борются ведущие театры Омска, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Ижевска, Москвы, Якутска, Красноярска.

По словам экспертов, особенностью национальной премии "Золотая маска" в 2019 году стало большое количество участников из регионов.

В 2019 году "Золотая маска" отмечает 25-летие. Основная конкурсная программа проходит в Москве. Церемония вручения премии состоится на Исторической сцене Большого театра 16 апреля. Тюменскую область представят номинанты на премию.

Ирина Ромашкина