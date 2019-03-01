Роспотребнадзор изъял у тюменских бизнесменов контрафактные шубы

| Фото: utu.customs.ru | Фото: utu.customs.ru

2 тыс. 179 изделий из натурального меха, в том числе 574 - импортного производства, обследовали сотрудники управления Росотребнадзора в Тюмени в 2018 году, сообщает ведомство.

За нарушения маркировки конфискованы шубы на 794 тыс. рублей.

Результат проверок - 37 протоколов об административном правонарушении и штрафы на 310 тыс. рублей.

За нарушения требований к маркировке составлено 12 протоколов, 41 меховое изделие изъято из продажи. Протоколы переданы в суд, по ним вынесено 8 постановлений о штрафах на 100 тыс. рублей и конфискации продукции. В трех случаях суд вынес решение о предупреждении без конфискации.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что покупатель может убедиться в легальности маркированного товара, введя номер идентификационной марки шубы на сайте.