Ишимским студентам показали, как укладывать парашют

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Более 20 студентов Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова приняли участие в мастер-классе по укладке парашюта, который провел чемпион России по парашютному спорту 2017 года среди юниоров и чемпион Кубка России по парашютному спорту 2018 года Иван Горячкин 19 марта. Об этом сообщает студенческий совет Тюменской области.

Иван Горячкин рассказал о разнице между видами парашютов и провел практическое занятие. Мастер-класс в рамках областного военно-спортивного проекта "SkyCamp" привлек как парней, так и девушек.

"Я даже не знала, что бывает такое количество видов парашютов. Да и представляла себе парашютистов как-то по-другому. Мне очень интересно попробовать себя в роли воздушного десантника, но больше всего я хочу совершить прыжок самостоятельно", — поделилась впечатлением участница мастер-класса Екатерина Лобова.

Военно-спортивный проект "SkyCamp" призван помочь молодым людям подготовиться к службе в армии или поступлению в военный вуз. Он представляет ускоренную подготовку молодых людей к службе в воздушно-десантных войсках и состоит из трех образовательных блоков: первоначальная десантная подготовка, где молодых людей обучают укладке парашютов, сдача комплекса ГТО и занятия по армейскому рукопашному бою.

Первый блок сдала учебная группа из Ялуторовска. В начале апреля к обучению приступают студенты вузов и ссузов области. 13 участников, показавшие лучшие результаты, получат право совершить три прыжка с парашютом. В проекте зарегистрировались 90 участников. Зарегистрироваться можно до 31 марта по ссылке.