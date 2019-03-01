Стартовал прием заявок на конкурс "Театр фронтовой песни"

| Фото: группа "День Победы в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа "День Победы в Тюмени" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на открытый конкурс для детей и юношества "Театр фронтовой песни", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок продолжится до 16 апреля, сообщают организаторы.

К участию в конкурсе приглашают воспитанников дошкольных учреждений, детско-юношеских центров, учреждений дополнительного образования детей, учащихся общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов Тюмени.

Предлагаемые жанры: хореография (сольное исполнение, ансамбль), вокально-хоровой жанр (сольное исполнение, хоровое исполнение), театр (литературно-музыкальная композиция, театр миниатюр, художественное слово).

Конкурсные прослушивания пройдут 19 апреля в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Награждение победителей и гала-концерт "Театра фронтовой песни" пройдет 20 апреля.

Подробности по телефону 45-93-44, e-mail: dkvodnik@mail.ru. Участие в конкурсе бесплатное.

Положение о конкурсе и форма заявки – на сайте организатора.