Врачами и юристами видят своих детей российские родители, показало исследование

| Фото: https://www.tokb.ru | Фото: https://www.tokb.ru

О профессии врача, юриста мечтают для своих детей российские родители, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Каждый четвертый россиянин хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста - 18 %. Замыкает тройку самых желанных профессий для детей предпринимательство, набрав 15 % голосов опрошенных. В опросе приняли участие 518 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах РФ.

Каждый десятый респондент считает, что его ребенку подойдет профессия госслужащего, 8 % россиян хотели бы видеть своих детей в роли бухгалтеров. 7 % опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом.

"Родители сегодня выбирают для своих детей жизненно важные профессии - врача и юриста, понимая необходимость качественно лечиться и успешно судиться, отстаивая свои права. А "мать всех профессий - учитель" является наименее предпочтительной, показывая не только упадок ее престижа в связи с непростым социальным положением, но и отставание в понимании ее важности для формирования полноценной личности. Россия - многонациональная страна, и именно педагоги являются базовым звеном, объединяющим детей в рамках учебного процесса. Без учителя не будет ни врача, ни программиста, ни юриста", - отметил президент "Ромир" Андрей Милёхин.