Уральского рецидивиста отправили в колонии за кражи в Тюмени

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За серию квартирных краж в Тюмени, Ялуторовске и пос. Боровский свердловский вор-рецидивист на 4 года и 6 месяцев отправится в колонию строго режима. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 390 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

45-летний уроженец Свердловской области, не имеющий регистрации на территории РФ, был дважды судим в Екатеринбурге за серию краж и грабежей. 20 апреля 2018 года он освободился из мест лишения свободы и приехал в Тюмень, где снова стал воровать.

Ночью он гулял по улицам Тюмени в поисках квартир на первом или втором этажах с открытыми окнами или москитными сетками. Вор снимал сетки, проникал в квартиру и похищал деньги и ювелирные украшения.

На его счету 17 краж и два покушения на кражу. Большинство преступлений вор совершил в Тюмени, три – в пос. Боровский и одно – в Ялуторовске.

26 сентября 2018 года вор был задержан с поличным сотрудниками полиции. Около часа ночи полицейские во дворе дома по ул. Одесской в Тюмени заметили мужчину, который спускался со второго этажа по газовой трубе. Выяснилось, что из чужой квартиры он забрал более 41 тыс. рублей, которые были возращены потерпевшей.

Суд назначил рецидивисту 4 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших более 320 тыс. рублей.