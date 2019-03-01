Мужчин будут ждать в поликлиниках Тюмени 23 марта

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Профилактическая акция "Доктор с вами", рассчитанная на мужчин, пройдет в поликлиниках Тюмени 23 марта с 9 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Во всех поликлиниках Тюмени, имеющих приписное население, в кабинетах раннего выявления заболеваний будут ждать мужчин. Пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице "Водников", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и 8.

В этот день мужчинам 40 лет и старше проведут исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям (с 18 лет). По результатам обследования всех проконсультирует врач-уролог.

Важно, что для участия в акции предварительная запись не требуется.

Напоминаем, что "Доктор с Вами" - это серия профилактических акций, направленных на предупреждение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также контроль за женским и мужским здоровьем. Данные акции проводятся по субботам, чтобы работающее население имело возможность без предварительной записи пройти обследование и узнать состояние своего здоровья.

Следующая акция пройдет в апреле и будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний.