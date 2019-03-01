Временное трудоустройство и обучение предпенсионеров обсудили в центре занятости

| Фото: Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

Актуальные вопросы сотрудничества работодателей и службы занятости обсудили на очередном заседании круглого стола в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Спикеры отметили, что выстраивание долгосрочных трудовых отношений между людьми, находящимися в поиске работы, и работодателями – одна из главных функций службы занятости. Но бывают ситуации, когда организация нуждается в сотрудниках на короткий период, например, на время отпусков или длительных больничных.

Тогда на помощь работодателю могут прийти программы временного трудоустройства граждан с материальной поддержкой Центра занятости населения. Среди них: трудоустройство людей, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители, лица предпенсионного возраста), организация общественных работ, трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также выпускников образовательных организаций СПО в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые.

Отдельное выступление на заседании посвятили профессиональному обучению людей предпенсионного возраста. К этой категории относятся граждане, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет. Центр занятости населения предлагает бесплатную услугу по их профессиональному обучению. Благодаря этому сотрудник сохранит свое рабочее место, повысив квалификацию, либо получит новое на том же предприятии, освоив другую специальность. При этом предприятие сохраняет штат и не тратит собственные ресурсы на обучение сотрудников.

По всем вопросам сотрудничества специалисты приглашают обращаться в Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3, 3 этаж) либо по телефону 27-33-22.