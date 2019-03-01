Афиша на 21-27 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают самые разные и, что приятно, бесплатные мероприятия. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Джазовый концерт Spring is here

Гитара и вокал – одно из классических сочетаний в джазовой музыке. Музыканты представят в это вечер интересную и разнообразную программу в таких стилях, как традиционный джаз, боссанова, фанк и поп-музыку. Бронь столиков по телефону: +7 (904) 471-35-71.

Когда: 21 марта в 19 часов 30 минут

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

16+

Региональный этап чемпионата России по киберспорту

LAN-финал отборочного этапа чемпионата России по компьютерному спорту. Посмотри первым, кто войдет в состав сборной Тюменской области! Дисциплины, которые будут на LAN-финале: Dota 2, CS:GO, Clash Royale, Tekken и HearthStone. Требуется регистрация для зрителей.

Когда: 22 марта с 12 часов

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

14+

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 22 марта (и каждую пятницу) с 14 до 22 часов

Где: ул. Республики, 57

12+

Вечеринка TURBO DANCE 2000

Третий эпизод полюбившейся всем серии вечеринок в стиле нулевых. Всем известные хиты в самых разных стилях от команды В88ЭЙВ БОЙЗ будут раскачивать танцпол до самого утра.

Когда: 22 марта с 23 часов 30 мину и до утра

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход бесплатный до 23 часов, после — 150 рублей

18+

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18 до 21 часа, по воскресеньям - с 15 до 18 часов

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

12+

Поэтический фестиваль "Запомни поэтов Тюмени!"

Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.

Когда: каждую субботу в 16 часов вплоть до 11 мая

Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

16+

Шахматная гостиная

Занятия в "Шахматной гостиной" проходят в формате проведения семейного досуга под чутким руководством тренера. Опытный педагог познакомит гостей гостиной с увлекательным миром шахмат, даст ценные советы любителям этого интеллектуального спорта и наглядно разберет с самыми заинтересованными известные шахматные партии. И, конечно, каждый сможет проверить свои силы, поиграв с друзьями или другими присутствующими

Когда: каждое воскресенье с 10 часов 30 минут до 12 часов 10 минут

Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)

6+

Городской DRESS-CROSSING

Дресс-кроссинг — событие, где каждая тюменка сможет найти классную одежду и здорово повеселиться! Здесь же пройдут интереснейшие мастер-классы. Подробности и регистрация тут.

Когда: 24 марта с 12 до 16 часов

Где: бизнес-центр "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38)

18+

Первый весенний Искристый квартирник

Первый, самый весенний, экспериментальный, ожидающий тебя читающего или может даже напевающего этот пост, Искристый квартирник. В чем эксперимент? Специальный состав весны! У каждого приглашенного будет 15 минут на выступление. И у каждого музыканта особый набор песен своих и не только своих. Приводи друзей на усладу их ушей. Подробности во встрече.

Когда: 26 марта в 19 часов 20 минут

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1)

16+

Выставочный проект "Народное искусство"

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного творчества. Жители и гости города познакомятся с традиционными керамическими промыслами Архангельской и Пензенской областей, работами тюменских гончаров, а также с керамикой Дагестанской Республики второй половины ХХ века.

Для посетителей представлены живописные полотна, на которых изображены мастера-народники и предметы их творчества. Часть экспозиции находится в помещении гончарной мастерской, где гости смогут погрузиться в среду, в которой творит мастер.

Когда: вплоть до 31 августа

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

6+

Продолжение здесь.