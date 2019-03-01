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Северянка зарезала бывшего мужа

Происшествия, 17:05 21 марта 2019

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Жительнице Лангепаса предъявили обвинение в убийстве бывшего супруга, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Как пояснили в ведомстве, супруги находились в разводе, однако продолжали проживать в одной квартире в доме по ул. Комсомольская Лангепаса. 19 марта они поссорились. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, женщина несколько раз ударила экс-супруга ножом. Мужчина умер на месте.

Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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