Северянка зарезала бывшего мужа

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Жительнице Лангепаса предъявили обвинение в убийстве бывшего супруга, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Как пояснили в ведомстве, супруги находились в разводе, однако продолжали проживать в одной квартире в доме по ул. Комсомольская Лангепаса. 19 марта они поссорились. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, женщина несколько раз ударила экс-супруга ножом. Мужчина умер на месте.

Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.