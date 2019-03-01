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Выставка открыток стартует в центральном почтовом отделении Тюмени

Общество, 18:10 22 марта 2019

Почта России | Фото: Почта России

Тюменцев приглашают на выставку открыток в Центральное отделение почтовой связи города (ул. Республики, 56) с 22 по 31 марта, сообщает Тюменский филиал "Почты России".

Экспозиция организована ко Всемирному дню почтовой открытки, который отмечается 25 марта. На ней представлены открытки различной тематики со всего света, предоставленные участниками посткроссинга. Этот проект возник в 2005 году для обмена карточками с изображениями региона, страны между случайными адресатами разных государств.

"Для посткроссеров, людей увлеченных и коммуникабельных, открытка – это повод расширить географию знакомства, потренировать навыки общения с иностранцами", - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Тюменские посткроссеры отправляют своим адресатам чаще всего открытки с изображением Тюмени и Тобольска, а также дизайнерские открытки.

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# выставка , открытки , Почта России , хобби

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