В Тюмени поздравили лучших работников ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. человек трудятся сегодня в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тюмени. Ежедневно в аварийных бригадах и службах дежурят более 800 специалистов и 100 единиц спецтехники. Лучших работников ЖКХ поздравил и наградил благодарственными письмами глава администрации города Руслан Кухарук 21 марта.

17 апреля 2019 года жилищно-коммунальному хозяйству России исполнится 370 лет. Исторически становление ЖКХ связано с началом правления династии Романовых: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович утвердил "Наказ о городском благочинии", в котором указывалось "чтобы грязи не было, и на каждом дворе быть дворнику".

Как отметил Руслан Кухарук, жилищно-коммунальное хозяйство в действительности зародилось намного раньше - с тех пор, как у человека стало появляться постоянное место проживания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"За такими простыми и привычными сегодня каждому вещами, как тепло, свет, водоотведение, стоит большой труд людей, которых мы чествуем сегодня. Именно по результатам их работы формируется мнение о том, насколько комфортно живется сегодня в Тюмени каждому горожанину", - отметил Кухарук.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На торжественной церемонии представителя тюменского ЖКХ получили благодарственные письма и почетные грамоты. В числе награждаемых были как руководители коммунальных предприятий, так и те, от кого непосредственно зависит повседневный комфорт: дворники, слесари, трактористы, озеленители.

Николай Ступников