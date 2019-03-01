Единый кол-центр появится в ишимской больнице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доступность медицинской помощи на первичном приеме, очереди к узким специалистам и невозможность дозвониться в регистратуру волнуют пациентов Иишимской областной больнице № 4.

Об этом сообщил главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", рассказывая о результатах опроса пациентов.

"Эти вопросы мы сейчас прорабатываем, в том числе по созданию единого кол-центра. Его появление поможет каждому прикрепленному пациенту из Ишима или другого района без проблем дозвониться до регистратуры, получить информацию и записаться на прием к врачу", - подчеркнул главный врач.

Он напомнил, что сегодня к лечебному учреждению прикреплены более 200 тыс. человек. Коллектив больницы составляет 3 тыс. 100 человек. Больница является крупнейшим лечебным объединением юга Тюменской области. Лечебное учреждение удовлетворяет потребность в медицинской помощи не только жителей Ишима, но и нескольких районов юга Тюменской области. Ежегодно в больницу обращаются за помощью более 30 тыс. человек, в том числе иногородние.

Инна Кондрашкина