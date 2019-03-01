Комбинат "Свеза" в Тюмени получил сертификат FSC

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Тюменский фанерный завод, который вошел в группу "Свеза" в 2018 году, получил сертификат на цепочку поставки лесопродукции по системе FSC, сообщает пресс-служба компании.

Сертификат FSC (код лицензии FSC-C144965) выдан сертификационным органом NEPCon по результатам успешной оценки Системы должной добросовестности и процедур по контролю цепочки поставок предприятия. Данное достижение стало результатом работы специалистов отдела лесообеспечения предприятия по приведению деятельности по закупке сырья в соответствие с международными стандартами FSC.

Теперь, как и на всех других комбинатах "Свеза", продукция тюменского предприятия соответствует требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения древесного сырья и отслеживанию цепочек поставки лесопродукции.

"Лес – один из важнейших элементов окружающей среды и забота о нем является основной составляющей стратегии компании "Свеза", к реализации которой мы приступили в 2018 году. Мы ответственно подходим к использованию лесных ресурсов и требуем этого от наших поставщиков, которые занимаются лесозаготовкой, что подтверждено сертификатом FSC", — комментирует исполнительный директор комбината "Свеза" в Тюмени Гузалия Учар.

Экологичное и ответственное производство – приоритет для компании "Свеза". Группа инвестирует средства в модернизацию оборудования и строительство различных систем, снижающих воздействие производства на окружающую среду. Например, в ноябре 2018 года была запущена мини-ТЭЦ в городе Мантурово Костромской области. Ее запуск способствует переходу комбината к полному использованию древесного сырья за счет переработки отходов основного производства для генерации собственной тепловой и электрической энергии. Также компания неоднократно становилась победителем рейтинга "ГудВуд®" — единственного "зеленого" рейтинга лесной промышленности России, который оценивает и награждает самых экологически ответственных представителей отрасли.