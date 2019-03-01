Тюменка Анастасия Крекова прошла в финал конкурса "Улыбка Вселенной — 2020"

| Фото: из архива Анастасии Крековой | Фото: из архива Анастасии Крековой

Жительница Тюмени Анастасия Крекова прошла в финал Международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной-2020".

"Я листала ленту Instagram и увидела информацию о кастинге на конкурс. Обратила внимание на то, что в прошлом году победила тюменка, и подумала, почему бы и в этот раз не победить жительнице Тюмени. В "Улыбке Вселенной" могут принять участие замужние женщины, матери. Я решила, что подхожу по всем параметрам — мама трех сыновей, замужем. Родные болеют за меня, поддерживают любимый муж и дети", — поделилась тюменка.

Следующий этап пройдет в Москве. Анастасия Крекова пока не знает, что ее ждет. Организаторы пообещали держать в курсе.

Анастасия Крекова — блогер, фитнес-тренер, нутрициолог, автор рецептов правильного питания. Армия ее подписчиков в Instagram постоянно растет.

По результатам первого полуфинала далее в финал вышли шесть участниц — из России, в том числе и тюменка, США, Пакистана и Молдовы.

Напомним, в 2019 году в конкурсе "Улыбка Вселенной" одержала победу жительница Тюмени Елена Станиславская. Ей пришлось бороться за титул наравне с красавицами из Великобритании, Индии и Казахстана.

Инна Пахомова