Центр биобезопасности лесов ТюмГУ объединит усилия ученых России и США

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Центр биобезопасности лесов заработал в Тюменском государственном университете. Открытие посетила делегация университета Северной Аризоны. Декларацию подписали ректор ТюмГУ Валерий Фальков и президент университета Северной Аризоны Рита Ченг, сообщает ТюмГУ.

Создание "зеркальной" научной лаборатории – Центра биобезопасности лесов ТюмГУ и университета Северной Аризоны – позволит собрать воедино уникальные компетенции исследовательских команд двух ведущих университетов России и США в области лесоведения.

Как отметили в вузе, создание Центра биобезопасности лесов предваряет Национальный лесной форум, который пройдет в Тюмени 11–12 апреля 2019 года под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

"Одним из приоритетных направлений деятельности будущего Тюменского НОЦ являются исследования в области биологической безопасности человека, животных и растений. Современная наука интернациональна и сложно организована, поэтому мы делаем правильный ход – объединяем наши усилия. Стратегическое партнерство совсем скоро даст хорошие плоды", - отметил Валерий Фальков.