Ветераны Великой Отечественной войны весь май смогут ездить на поездах бесплатно

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на весь май обеспечат в связи с празднованием 74-й годовщины Победы. С каждым инвалидом или участником бесплатно может проследовать один сопровождающий, сообщает РЖД.

Акция будет действовать в течение всего мая 2019 года без ограничения по числу поездок. Бесплатный проезд распространяется на вагоны всех классов обслуживания, включая СВ и "Люкс" всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка", курсирующих по маршрутам дальнего следования.

Оформить безденежный билет можно в кассах дальнего следования с документом, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверения о награждении медалью "За оборону Ленинграда".

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания им другой помощи будут задействованы работники всех подразделений ОАО "РЖД".