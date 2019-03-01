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Для казанцев организовали "Родительский университет"

Общество, 17:38 22 марта 2019

https://kazanka.admtyumen.ru | Фото: https://kazanka.admtyumen.ru

Заседание клуба для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья "Родительский университет" провели по теме "Развиваем речь, играя", сообщает администрация Казанского района.

Организаторами "университета" стали педагоги психолого-медико-педагогической комиссии отдела образования и специалисты центра социального обслуживания населения.

"Родительский университет" - организован для обучения родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком. В ходе заседания клуба с родителями был проведен практикум, в котором апробировано множество дидактических игр, упражнений на развитие тактильных ощущений, развитие мелкой моторики рук, двигательной активности, звукоподражания.

Родители совместно с детьми выполняли предложенные специалистами задания: "Почтовый ящик", "Звонкий мяч", "Пластилиновые заплатки", "Цветные пятнышки", рисование манной крупой, но и попытались самостоятельно провести занятия со своим ребенком.

По окончанию заседания клуба родители получили буклеты с рекомендациями по развитию речи детей и организации занятий в домашних условиях.

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# дети с ОВЗ , Казанский район , родители , родительский университет

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