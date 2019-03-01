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В Тюмени осудят двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь

Происшествия, 18:21 22 марта 2019

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Двух жителей Тюмени, хранивших немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере, ждет суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что обвиняемые и еще один злоумышленник, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вступили в сговор для сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом узнали правоохранители. В феврале 2018 года на складе на ул. Ветеранов труда они обнаружили пять с половиной тысяч литров этилового спирта в еврокубах.

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

А из грузового автомобиля изъяли 9 тыс. 200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн рублей. Алкоголь был контрафактным и не соответствующим ГОСТу.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.

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# контрафактный алкоголь , преступление , прокуратура

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