В Тюмени осудят двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Двух жителей Тюмени, хранивших немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере, ждет суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что обвиняемые и еще один злоумышленник, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вступили в сговор для сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом узнали правоохранители. В феврале 2018 года на складе на ул. Ветеранов труда они обнаружили пять с половиной тысяч литров этилового спирта в еврокубах.

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

А из грузового автомобиля изъяли 9 тыс. 200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн рублей. Алкоголь был контрафактным и не соответствующим ГОСТу.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.