Тюменцев ждут на конференции по культуре отцовства и игротехнике

| Фото: Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Двухдневную открытую конференцию "Культура отцовства: детские игры для взрослых родителей" организуют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 30 и 31 марта. Она будет посвящена теории и практике игровой деятельности.

Авторы проекта "Отцовский meet-up: культура и безопасность" уверены: игра - это деятельность, владея методами и приемами которой можно эффективно решать практически все задачи воспитания, обучения и развития.

Спикером конференции выступит кандидат педагогических наук, руководитель рабочей группы регионального Совета отцов по игротехнике и туризму, мастер игрового конструирования, автор множества статей и монографий по игровым технологиям Григорий Кудашов.

Участники мероприятия ознакомятся с развивающими характеристиками и свойствами игр, рядом игровых технологий, методами игрового конструирования, в том числе - модификации и создания собственных авторских игр. Знания, полученные родителями на этой конференции, позволят им сделать семейный досуг более содержательным и развивающим, поэтому к участию приглашают не только пап, но и мам.

В первый день, 30 марта, работа развернется в амфитеатре музейного комплекса. Регистрация продлится с 11 часов 30 минут до 12 часов. С 12 часов до 15 часов запланированы лекция, работа диалоговых групп и обсуждение итогов.

Во второй день, 31 марта, в колонном зале музейного комплекса с 12 часов до 15 часов будет организована открытая отцовская игротека для всей семьи. Авторы проекта ждут на ней родителей с детьми, возраст желателен от 5-6 лет, игры в основном настольные.

Предварительная регистрация - по ссылке. Подробности деятельности Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области - в группе.

Дарья Казакова