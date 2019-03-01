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Имя финалиста в компетенции "Медицинская оптика" WorldSkills Russia назовут в Тюмени

Общество, 16:10 25 марта 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Победители региональных этапов компетенции "Медицинская оптика" будут бороться за выход в финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019 в Тюмени с 27 по 29 марта, сообщает Центр занятости населения города и Тюменского района.

Пять молодых специалистов от 16 до 22 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, а также Ставропольского края будут выполнять задания на конкурсной площадке Межрегионального центра компетенций (Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, ул. Киевская, 63).

Как рассказала главный эксперт компетенции Мария Морозова, в первый день конкурсанты будут вести прием заказов клиентов на изготовление и ремонт очков, во второй день будут работать на оборудовании, выполняя их, а на заключительном этапе им предстоит выдать очки клиентам и при необходимости их доработать.

Имя победителя сертифицированные эксперты назовут 30 марта. Еще по трем компетенциям – "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход", "Визаж и стилистика" – соревнования пройдут также в Тюмени с 10 по 25 апреля.

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# WorldSkills Russia , конкурсы , молодые профессионалы

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