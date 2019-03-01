На Тобольском тракте ограничат движение

| Фото: https://auto-ru.ru | Фото: https://auto-ru.ru

Движение на Тобольском тракте Тюмени будет временно ограничено 23 и 24 марта, сообщает региональная ГИБДД.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по замене высоковольтной линии в ночное время с 0 до 5 часов на Тобольском тракте Тюмени у пересечения с ул. Тимофея Чаркова. Работы будут проводиться с периодом перекрытия движения на 10 минут и его возобновлением на 20 минут.

Госавтоинспекция просит участников движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков в месте проведения работ.