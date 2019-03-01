Песни о родном крае поют школьники Тюменской области

Областной марафон-фестиваль «Поющий город» | Фото: ИА «Тюменская линия» Областной марафон-фестиваль «Поющий город» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Дорогая моя Тюмень", "По берегам Туры", гимн Тюменской области и другие песни-посвящения родному краю поют тюменские школьники - участники областного фестиваля- марафона "Поющий город". Творческий конкурс проходит во всех школах региона 23 марта.

"Чем больше болельщиков, тем вероятнее победа", - заявила участница фестиваля "Поющий город" Александра Шлёнц в актовом зале тюменской школы #65, где собрались папы, мамы, бабушки и дедушки.

Родители 3 "Л" класса, в котором учится Саша, встретили своих певцов овациями и плакатами, подпевали хит Сергея Дьяконова-Дьяченко "По берегам Туры", снимали фото и видео. Это здорово поддерживает выступающих, поделилась Александра. После выступления певцам вручили сладкие подарки.

Следом в марафон выступила старшая сестра Саши - ученица 4 "И" Виктория Шлёнц. Дети исполнили песню Сергея Толкунова "Здравствуй, Родина". А родители скандировали авторские речевки.

Болельщики 4 "И" класса школы №65 Тюмени | Фото: ИА «Тюменская линия» Болельщики 4 "И" класса школы №65 Тюмени | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Наши детки - молодцы! Они поют все от души! Всегда во всем покажут класс. Четвертый "И" мы любим вас, - болеет за Вику ее бабушка Елена Венгерская. - Песня помогает жить, а песня о родине прививает любовь к той земле, где родился. Это важно".

Кричалки группа поддержки тоже репетировала - важен набор баллов.

"К выступлению готовились две недели. Песню выбирали по настроению. И чтобы теме соответствовала. Пять баллов могут заработать дети, еще пять - родители-болельщики", - объяснила классный руководитель 4 "И" Ольга Старикова.

Марафон "Поющий город" в 2019 году посвящен 75-летию Тюменской области. Репертуар участники подобрали на свой вкус из списка, предложенного преподавателями Тюменского института культуры.

В фестивале участвуют 130 тыс. детей и родителей со всего региона. Соревнуются хоровые коллективы 1-7 классов из более чем 400 школ области. Победителей назовут после каникул - 1 апреля.

4 "И" класс школы №65 | Фото: ИА «Тюменская линия» 4 "И" класс школы №65 | Фото: ИА «Тюменская линия»

Ирина Ромашкина