В Тюменской области закрыты три ледовые переправы

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Переправы в Ярково, Покровском и Сорокино закрыты в Тюменской области 22 марта, сообщает региональное МЧС.

В области осталось пять официальных ледовых переправ в Тобольском, Уватском и Вагайском районах.

"Они просуществуют еще пару недель. Если погода не преподнесет никаких сюрпризов: морозов или, наоборот, резкого потепления, в начале апреля нам предстоит их ликвидировать. Пока этого не произошло, мы следим за толщиной льда и состоянием подъездных путей", - рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Каплин.

Как отмечают в МЧС, даже после того, как переправа прекратит свое существование, необходимо следить, чтобы не оказалось желающих пересечь реку по опасному льду, тем более, на автотранспорте. Представители местных администраций выставляют предупредительные знаки и делают заграждения на подъездных путях.