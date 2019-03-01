О подвигах солдат узнают школьники на выставке

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Экскурсии по выставочной экспозиции "Слово о солдате" для школьников пройдут Тюмени в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а) с 25 по 31 марта. Мероприятие организовано в рамках Недели детской и юношеской книги, сообщает администрация города.

Экскурсия познакомит читателей с жизнью и творчеством автора сказов, очерков и повестей Ивана Ермакова. Взрослые и дети смогут увидеть настоящие рукописи писателя, а также узнают о роли солдат-сибиряков в годы Великой Отечественной войны, которым писатель посвятил целый цикл произведений.

Интерьер музейной выставки украсят предметы быта середины прошлого века. Украшением выставки служат иллюстрации тюменской художницы Альфеи Мухаметовой, выполненные нефтью на бумаге по мотивам "Солдатских сказов".

Посетить выставку можно в рабочее время библиотеки. Вход свободный.